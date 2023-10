Fußball Sabitzer vor Belgien-Spiel ins ÖFB-Teamtraining eingestiegen

Blickt einem möglichen Einsatz gegen Belgien entgegen: Marcel Sabitzer Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ö sterreichs Fußball-Nationalteam darf am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) im möglicherweise entscheidenden EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Belgien auf einen Einsatz von Marcel Sabitzer hoffen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund stieg nach seiner Adduktorenverletzung am Mittwoch in Wien ins Mannschaftstraining ein. Einzig Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch trainierte weiterhin individuell.