Zertifikat für Pflicht-"Hundekurse" vorgestellt .

In Österreich müssen alle künftigen Hundebesitzer ab 1. Juli 2019 einen Sachkundenachweis im Umgang mit ihren Vierbeinern erbringen. Die Wissensvermittlung soll in Zukunft bei eigens ausgebildeten Veterinären liegen. Die Tierärztekammer (ÖTK) präsentierte das neue "ÖTK-Hundezertifikat" nach bayrischem Vorbild am Dienstag in Wien.