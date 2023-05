Weltmeisterschaft Sainz schreibt bei Trainingsauftakt in Monaco Bestzeit an

Hamilton im Mercedes beim ersten Training im Fürstentum Foto: APA/dpa

C arlos Sainz hat beim Trainingsauftakt zum Formel-1-Grand-Prix von Monaco Bestzeit angeschrieben. Der Spanier drehte am Freitag auf dem nur 3,337 km langen Kurs an der Côte d'Azur die schnellste Runde. Sainz verwies seinen Landsmann Fernando Alonso im Aston Martin auf den zweiten Platz, dahinter reihte sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton im rundum erneuerten Mercedes ein. Vorjahressieger Sergio Perez im Red Bull wurde Vierter.