Fußball Saisonende für Salzburg-Stürmer Okafor nach Mittelfußbruch

Okafor steht Salzburg im Saisonfinish nicht mehr zur Verfügung Foto: APA/AFP

N oah Okafor wird Fußball-Meister Salzburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Montag bekannt gab, zog sich der Schweizer Teamstürmer beim 0:0 gegen den LASK einen Bruch des rechten Mittelfußknochens zu. Ob Okafor operiert werden muss, wird demnach in den kommenden Tagen entschieden. Der 22-Jährige schoss in dieser Saison in 32 Pflichtspielen für Salzburg zehn Tore.