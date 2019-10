17-Jährige wollte ihren Ex-Freund zwei Mal umbringen .

Gleich zwei Mal soll eine 17-jährige Salzburgerin versucht haben, ihren 30 Jahre alten Ex-Freund umzubringen. Den ersten Vorfall zeigte der Mann gar nicht an. Nach dem zweiten Zwischenfall am Dienstagabend griff die Polizei ein und nahm die Jugendliche fest. Bei der Vernehmung gab sie an, sie habe ihren ehemaligen Lebensgefährten töten wollen, berichtete die Polizei am Freitagnachmittag.