Salzburg 30-Jährige im Pinzgau vermutlich mit Messer getötet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Polizei ermittelt seit dem Nachmittag in Piesendorf. Foto: APA/Barbara Gindl

M ordalarm im Salzburger Pinzgau: Am Freitagnachmittag ist in Piesendorf eine 30-Jährige tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau von einem noch nicht bekannten Täter mit einem Messer getötet worden sein, teilte die Polizei am Abend mit. Gefahndet wurde nach dem 41-jährigen Ex-Mann der Frau, "um die Hintergründe der Tat näher abklären zu können", wie es in der Erstmeldung der Polizei hieß.