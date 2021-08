Der Unfall passierte gegen 18.30 Uhr. Eine 61-Jährige war mit ihrem Fahrzeug auf der Hellbrunner-Straße stadteinwärts unterwegs, als sie plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor und die zwei auf dem Gehsteig stadteinwärts gehenden Fußgänger erfasste. Der Pkw prallte in weiterer Folge gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde nach der Befreiung durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg aus dem Fahrzeug mit schweren Verletzungen in das UKH Salzburg geliefert. Die beiden Fußgänger wurden in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Die Hellbrunner-Straße war während der Unfallaufnahme einspurig befahrbar. Weitere Erhebungen zur Unfallursache waren am Sonntag noch im Laufen.