7-Jähriger bei Skiunfall in Obertauern schwer verletzt .

Ein siebenjähriger Bub ist am Samstag bei einem Skiunfall in Obertauern in der Gemeinde Untertauern schwer verletzt worden. Ein unbekannter, männlicher Skifahrer hatte den Buben, der in Begleitung seines Vaters auf der Kringsalmabfahrt unterwegs war, von hinten niedergestoßen. Bei der Kollision stürzten alle drei Personen, berichtete die Polizei.