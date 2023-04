Fußball Salzburg baut Tabellenführung trotz 3:3 gegen Austria aus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sesko rettete Salzburg im Finish per Elfmeter das Remis Foto: APA/KRUGFOTO

M eister Salzburg ist am Ostersonntag gegen Austria Wien nicht über ein 3:3 (2:0) hinausgekommen, hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga aber auf vier Punkte ausgebaut, weil Verfolger Sturm Graz 1:2 beim LASK unterlag. Benjamin Sesko rettete den Salzburgern in der 92. Minute mit einem umstrittenen Elfmeter das 3:3 und ihre Serie von nun 38 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage.