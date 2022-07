Salzburg Bergsteiger stürzte im Glocknergebiet 300 Meter in den Tod

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Tote wurde vom Hubschrauber aus entdeckt Foto: APA/Flugpolizei.at

E in seit 13. Juli in Salzburg vermisster tschechischer Bergsteiger ist am Samstag tot gefunden und geborgen worden. Seine Leiche wurde im Rahmen einer großen Suchaktion im Käfertal entdeckt. Er dürfte beim Abstieg vom Gruberschartenbiwak in der Glocknergruppe vom Weg abgekommen und im Dunkeln 300 Meter über eine Felswand gestürzt sein, so die Polizei.