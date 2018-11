Betrunkener Fußgänger löste Tunnelsperre aus .

Ein betrunkener Fußgänger hat am Montag eine Tunnelsperre auf der Westautobahn (A1) in Salzburg ausgelöst. Der 55-Jährige aus Bayern spazierte vom Messezentrum Salzburg, wo derzeit die Messe "Alles für den Gast" veranstaltet wird, auf die Autobahn in Richtung Deutschland. In einer Notrufkabine bei der Einfahrt des "Lieferinger Tunnels" drückte er um 20.45 Uhr den Alarmknopf.