Das Electric Love Festival 2020 findet nicht statt! Der Termin für 2021 steht bereits fest: 8., 9. und 10. Juli.

Den Ticketpreis bekommt man zurück. Oder man wandelt das ELF-Ticket 2020 bis zum 1. Juli 2020 in ein ELF-Ticket 2021 um. „Mit jedem eingetauschten Ticket hilfst du nicht nur uns! Als Dank für jeden umgewandelten Festivalpass spenden wir einen Euro an eine karitative Einrichtung, denn gerade jetzt brauchen die Schwächsten unter uns große Hilfe“, so die Organisatoren.

www.electriclove.at