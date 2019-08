Festspiele 2019 erneut mit 97 Prozent Auslastung .

Die am Samstag ausklingenden Salzburger Festspiele bilanzieren auch über diesen Sommer mit einer Auslastung von 97 Prozent und halten damit zum dritten Mal in Folge diese Quote. Bei einem Budget von 61,7 Millionen Euro betrugen die Einnahmen aus dem Kartenverkauf 31,2 Millionen Euro, wie das Festival am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.