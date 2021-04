Frau durch Messerstich schwer verletzt .

In Zell am See im Salzburger Pinzgau hat am Freitagabend ein Streit eines Paares blutig geendet. Wie die Polizei informierte, ist es gegen 18.00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt eine 45-jährige Frau eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Uniklinikum Salzburg gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt.