Salzburg-Gegner Milan nur 0:0 bei Sassuolo

Die Tabellenführung übernahm die AS Roma, die gegen Monza mit 3:0 gewann. Milan ist mit je zwei Siegen und Unentschieden weiter ungeschlagen und liegt vorerst auf dem dritten Platz. Red Bull Salzburg empfängt die "Rossoneri" am kommenden Dienstag zum Auftaktmatch in der Gruppe E in Wals-Siezenheim.

Der österreichische Verteidiger Emanuel Aiwu kassierte unterdessen mit seinem neuen Club US Cremonese die vierte Niederlage in Folge. Vizemeister Inter setzte sich daheim in Mailand mit 3:1 gegen den Aufsteiger durch. Der im Sommer von Rapid gekommene Aiwu spielte bis zur 81. Minute, Ex-WAC-Kicker Luka Lochoshvili war bis zu 67. Minute im Einsatz. Inter nimmt in der Tabelle den zweiten Platz ein.