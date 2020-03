Anlass soll eine Apres-Ski-Party am vergangenen Wochenende gewesen sein, an der offenbar auch Personen mit inzwischen positivem Corona-Test teilgenommen haben. Diese Sache werde gerade überprüft, sagte ein Sprecher des Landes Salzburg zur APA. Auf jeden Fall sei die Ankündigung des Bürgermeisters nicht mit der Gesundheitsbehörde abgesprochen gewesen.

Der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter wies im Gespräch mit der APA Gerüchte über die Apres-Ski-Party zurück. Es habe zum Saisonausklang ganz normaler Gastronomiebetrieb geherrscht, wobei selbstverständlich die Auflagen eingehalten worden seien. "Es wurde genau darauf geschaut, dass in keinem Lokal mehr als 100 Leute drinnen sind."

"Von einer Party weiß ich nichts, und ich hätte es wissen müssen." Er verwehre sich dagegen, dass er zu lange zugesehen habe. In seiner Gemeinde gebe es derzeit drei Corona-Fälle, die gar nichts miteinander zu tun hätten und alle drei Bewohner von Flachau betreffen. "Zwei arbeiten im Tourismus, der dritte nicht." Als am Dienstagabend der dritte Fall bekannt geworden sei, habe er Kontakt mit der Behörde aufgenommen, so Oberreiter. Da sei die Unter-Quarantäne-Stellung der Ortschaft besprochen worden. "Wir warten jetzt noch auf den Bescheid, der soll am Nachmittag kommen."