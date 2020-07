Mann bedroht Partnerin und Kleinkind: Festnahme .

Zu einem Cobra-Einsatz ist es am Mittwochabend in der Stadt Salzburg gekommen. Ersten polizeilichen Informationen zufolge hat ein 33-jähriger Mann seine Lebensgefährtin und ein Kleinkind in einer Wohnung festgehalten und bedroht. Er konnte schließlich festgenommen werden. Die Frau und das Kind blieben laut einer Polizeisprecherin körperlich unverletzt.