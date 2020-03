Mann bei Skiunfall am Kitzsteinhorn tödlich verunglückt .

Zu einem tödlichen Skiunfall ist es am Sonntag am Kitzsteinhorn in Kaprun (Bundesland Salzburg) gekommen, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein 58-jähriger Ukrainer dürfte laut einem Zeugen schwer gestürzt sein, herbeigerufene Rettungskräfte vermuteten einen möglichen Herzinfarkt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.