Fußball Salzburg nach 2:0-Sieg bei WSG an der Tabellenspitze

Für die Salzburger ging es vorerst einen Platz nach oben Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Werbung

F ußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat in der 13. Bundesliga-Runde einen Pflichtsieg eingefahren und sich zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze gesetzt. Die Salzburger gewannen am Samstag mit Mühe 2:0 (1:0) bei der WSG Tirol und liegen zwei Punkte vor Sturm Graz, das erst am Sonntag beim LASK antritt. Der WAC setzte sich im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt klar mit 4:0 (2:0) durch, Austria Wien bezwang Austria Lustenau 1:0 (0:0).