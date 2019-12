Sie wurden von vier Rettungs- und Krankenwagen ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. In den Unfall in Fahrtrichtung Salzburg waren mehrere Pkw und ein Lkw verwickelt. Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.

Wie der ÖAMTC berichtete, kam es zu langen Staus. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Geplant war, dass der Tunnel am frühen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben wird.