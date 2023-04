Salzburg nur noch zwei Punkte vor Sturm, Remis im Wien-Derby

Werbung

Die Rapidler mussten nach dem Ausschluss von Denso Kasius in der 47. Minute in einem furiosen Spiel fast eine komplette Hälfte lang mit zehn Mann bestreiten. Aufseiten der Austria stand Stürmer Haris Tabakovic mit einem Doppelpack und wegen seiner Gelb-Roten Karte in der 86. Minute im Mittelpunkt. Auf einen Derby-Heimsieg im Allianz Stadion muss Rapid weiter warten.

In der Tabelle liegen die Grün-Weißen damit nach wie vor einen Punkt vor dem Stadtrivalen auf dem vierten Platz. Sturm könnte am nächsten Sonntag mit einem Heimsieg im direkten Duell am Titelverteidiger vorbeiziehen und erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen.