Ein 33-jähriger amtsbekannter Mann soll mit einem Küchenmesser den 37-Jährigen attackiert haben. Die 28-jährige Freundin des Angreifers schlug den 37-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf nieder, berichtete die Polizei. Das Pärchen wurde festgenommen.

Für die Festnahme wurde sogar das Sondereinsatzkommando Cobra angefordert. Alle drei sollen zuvor Cannabis konsumiert haben. Der 33-Jährige soll den 37-Jährigen mit dem Messer im Gesicht verletzt haben. Um aus der Wohnung flüchten zu können, hätte ihn die Frau dann mit dem Hammer angegriffen. Der 37-Jährige brach nach der Attacke zusammen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Festnahme und eine Hausdurchsuchung an. Das Paar wurden in seiner Wohnung festgenommen, in die Justizanstalt Puch/Urstein überstellt und angezeigt. Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten größere Menge an Suchtmittel und Suchtmittelutensilien. Die Beschuldigten stritten die Taten ab.