Alle bisher negativ getesteten Personen aus dem insgesamt 172 Kursteilnehmer, Ausbildner und Personal der Unterkunft umfassenden Kreis machten am Freitag erneut einen PCR-Test. Der Cluster rund um die Ausbildung von 152 angehenden Skilehrern in Flachau war am Donnerstag vergangener Woche bekannt geworden. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne - egal ob infiziert oder nicht. Als Folge des Ausbruchs wurden alle Skilehrerkurse in Salzburg abgesagt.