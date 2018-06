Insgesamt waren vier Autos in die Kollision verwickelt. Ein 75-Jähriger aus dem Flachgau war in der Ortschaft Feichten mit dem Wagen eines 48-jährigen Einheimischen zusammengestoßen. Zwei nachkommende Fahrzeuge prallten noch in die Unfallautos, so die Polizei.

Der 48-Jährige und zwei Insassen seines Autos im Alter von 43 und neun Jahren sowie ein 29-jähriger Deutscher wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt. Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen, die drei anderen Schwerverletzten lieferte das Rote Kreuz mit Rettungsfahrzeugen ins Landeskrankenhaus Salzburg ein. Die drei Beteiligten, die den Unfall mit leichteren Verletzungen überstanden, wurden ebenfalls in das Unfallkrankenhaus transportiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beigezogen, der den genauen Hergang des Unfalles ermitteln soll. Rund 50 Feuerwehrleute waren bei der Bergung der Fahrzeuge und den Aufräumarbeiten beteiligt. Die Mattseer Landesstraße war über zwei Stunden für jeden Verkehr gesperrt.