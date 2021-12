Salzburger Pfingstfestspiele lassen 2022 Sevilla hochleben

Die andalusische Stadt Sevilla steht im Mittelpunkt der Salzburger Festspiele Pfingsten 2022, die von 3. bis 6. Juni stattfinden sollen. Zentrale Produktion des von Cecilia Bartoli geleiteten Kurzfestivals wird die Neuinszenierung des "Barbier von Sevilla" - eine der angeblich 153 Opern, die in oder rund um die südspanische Stadt spielen. Ein Flamencoabend und ein Galakonzert mit dem Who is Who der Opernwelt finden sich ebenso im Programm, das am Montag präsentiert wurde.