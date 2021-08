Starkregenwarnung für Pinzgau, Pongau und Tennengau .

Der Katastrophenschutz des Landes Salzburg hat am Mittwoch am späten Nachmittag eine Starkregenwarnung für Teile des Bundeslandes ausgegeben. Von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag werden zwischen 20 und 40 Millimeter Regen erwartet, in den Hohen Tauern bis zu 80 Millimeter.