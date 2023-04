Wahlen Salzburg-Wahlkampf im Finale

Haslauer im Endspurt Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

D ie meisten Parteien, die sich am kommenden Sonntag der Landtagswahl in Salzburg stellen, beenden am Freitag den Wahlkampf-Marathon mit einer Schlussveranstaltung. Mit einem "Auftakt zum Endspurt" hat die ÖVP schon in der Vorwoche vorgelegt - wohl, um die Funktionäre für die letzten Tage noch einmal "anzupeitschen". Die KPÖ Plus, die Chancen auf den Einzug in den Landtag hat, folgte diesen Donnerstag, und am Freitag ziehen SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS nach.