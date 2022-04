Salzburger Kantersieg, Erfolge von Sturm und Rapid

Werbung

Theoretisch könnten die "Bullen" schon in der kommenden Runde den neunten Meistertitel in Folge fixieren. Salzburgs Tore erzielten Luka Sucic mit einem Doppelpack (42., 55.), Maximilian Wöber (68.), Maurits Kjaergaard (70.), Karim Adeyemi (79./Foul-Elfer) und Benjamin Sesko (81.). Klagenfurt bleibt Schlusslicht in der Tabelle, zwei Zähler hinter den Wolfsbergern. In Graz war es Jon Gorenc-Stankovic, der den einzigen Treffer (51.) markierte.

Rapid setzte sich mit dem Heimsieg vier Zähler vom WAC ab und ist neuer Dritter. Bernhard Zimmermann (38.) brachte die Wiener vor 16.200 Zuschauern mit seinem vierten Saisontreffer in Führung. Matthäus Taferner (75.) erzielte den Ausgleich der Gäste, bevor der 20-jährige Dragoljub Savic (81.) seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte und Rapids Sieg fixierte. Der WAC scheiterte vor allem an der mangelnden Chancenauswertung.