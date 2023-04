Salzburger Landtagswahl: ÖVP stürzt ab

Werbung

Die von den Turbulenzen im Bund gebeutelte SPÖ verliert neuerlich, allerdings nur leicht. Trotzdem ist es das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Salzburger Landtagswahl. Spitzenkandidat David Egger sah das Glas "halb voll". Die Verluste könne man aber nicht schön reden. Nur sei die politische Großwetterlage nicht ideal gewesen, spielte er auf den Gegenwind durch die Bundespartei an. Ebenfalls leichte Einbußen gab es für die Grünen. Deren Spitzenkandidatin Martina Berthold freute sich, dass man immerhin die Mandate halten könne. Aus der Regierung, die man bisher mit ÖVP und NEOS gebildet hat, wird man aber wahrscheinlich herausfallen.

Als Zweier-Koalition geht sich vermutlich nur eine Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ aus, eventuell ergibt sich noch eine knappe Mehrheit für Volkspartei und Sozialdemokraten. Egger bot sich dann auch für konstruktive Gespräche an. Gleiches tat die freiheitliche Spitzenkandidatin Marlene Svazek, die ein "unglaubliches Ergebnis" feierte. Der Wählerwille sei es, "dass die Freiheitliche Partei Verantwortung übernimmt", adressierte sie Landeshauptmann Haslauer.

Der hielt sich in einem ersten Statement diesbezüglich bedeckt, will aber eine tragfähige Mehrheit. Eine Dreier-Koalition mit SPÖ und KPÖ schloss er aber aus. Am Ergebnis erleichterte Haslauer, dass man Platz eins wohl werde halten können. Der Landeshauptmann hatte im Vorfeld gemeint, nicht unter 30 Prozent fallen zu wollen. Ob die ÖVP diese Hürde noch überschreitet, ist offen.

Die aktuellen Hochrechnungen der Institute SORA (ORF), OGM (Servus TV) und Arge Wahlen (Puls24) unterscheiden sich bisher, darum ist das Ergebnis noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Die ÖVP dürfte aber auf um die 29 Prozent, allenfalls auch 30 Prozent kommen, die Auswertungen für die Freiheitlichen zeigen eine Ergebnis zwischen 26 und 27 Prozent. Die SPÖ könnte von 20 in Richtung 18 bis 19 Prozent einbüßen. Die Grünen dürften zwischen sieben und acht Prozent landen, damit etwas verlieren. Für die NEOS, die noch auf die Stadt Salzburg hoffen können, wurde bisher ein Ergebnis unter fünf Prozent ausgewertet. Spitzenkandidatin Andrea Klambauer sprach von einem sehr schmerzhaften Ergebnis für die NEOS. Man habe Lehrgeld zahlen müssen, sprach sie fehlende Strukturen der Parteien an und bedauerte, dass die Populisten dazu gewonnen hätten.

Für die KPÖ stimmten zwischen neun und elf Prozent. Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl und sein Team führen damit die Kommunisten nach der Steiermark in einen zweiten Landtag. Dankl, bisher in der Salzburger Stadtpolitik aktiv, zeigte sich über das Ergebnis überrascht. Dieses sei ein starkes Zeichen, dass sich mehr Menschen eine andere ehrliche Politik wünschten, und ein Warnsignal an etablierte Parteien, dass sie Probleme im Alltag wieder ernst nehmen müssten.

Die Salzburgerinnen und Salzburger konnten heuer aus insgesamt acht Parteien wählen, die landesweit auf dem Stimmzettel zu finden waren. Neben den fünf Landtagsparteien und der KPÖ Plus traten auch zwei Listen an, die aus der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen gewachsen sind. Weder "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) noch deren Abspaltung "Wir sind Salzburg" kamen in die Nähe der Fünf-Prozent-Marke.

Wahlberechtigt waren 386.947 Salzburgerinnen und Salzburger - um rund 3.140 weniger als noch im Jahr 2018. Wahlschluss war um 17 Uhr. So spät wurden die Wahllokale aber bloß in Maria Alm gesperrt.

Mit Salzburg ist für heuer (abgesehen von den ÖH-Wahlen) der Wahlkalender erledigt - wenn es nicht überraschend zu Neuwahlen in Bund oder einem Land kommt.