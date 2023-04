Salzburger Parteigremien tagen am Montag

Werbung

Am eiligsten hat es die Volkspartei, deren Landespräsidium sich am Montag bereits um 10 Uhr vormittags in der Parteizentrale in Salzburg-Schallmoos trifft. Der Landesvorstand der Grünen tagt dann um 16 Uhr im Grünen Landesbüro, der Landesparteivorstand der SPÖ um 19 Uhr im Hotel Mercure Salzburg City. Auch das Erweiterte Landesteam der NEOS will das Wahlergebnis am Montagabend besprechen, genauen Ort und Zeit wollten die Pinken nicht nach außen kommunizieren.