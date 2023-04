Salzburger SPÖ-Obmann Auch Egger will rechtswidrige Corona-Strafen zurückzahlen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Weitere Stimme für Rückzahlung von Corona-Strafen Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

N achdem ÖVP und FPÖ in Niederösterreich einen Fonds zur Rückzahlung von verfassungswidrigen Corona-Strafen angekündigt haben, hat sich nun auch der Salzburger SPÖ-Obmann David Egger für Entschädigungen ausgesprochen. "Dort, wo die Corona-Strafen überbordend waren, sollten sie zurückgezahlt werden", sagte er am Dienstagabend bei einer von den "Salzburger Nachrichten" organisierten Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten vor der Salzburger Landtagswahl am 23. April.