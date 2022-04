Basketball San Antonio im Play-in der NBA ausgeschieden

Spurs-Trainer Gregg Popovich konnte nicht helfen Foto: APA (AFP/GETTY)

D ie San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) in der als Play-in bezeichneten Play-off-Qualifikation der National Basketball Association (NBA) in der ersten Runde ausgeschieden. Ein 103:113 bei den New Orleans Pelicans bedeutete das vorzeitige Saisonende. Jakob Pöltl verbuchte 16 Punkte, neun Rebounds, zwei Steals und je einen Assist sowie Block in 31:13 Minuten auf dem Parkett.