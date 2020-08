Golf: Collin Morikawa gewann PGA-Championship .

Der Amerikaner Collin Morikawa hat am Sonntag die 102. US PGA Championship in San Francisco gewonnen. Er sicherte sich damit seinen ersten großen Karriere-Titel. Morikawa schoss sich mit 64 Schlägen am Briten Paul Casey (66) und seinem Landsmann Dustin Johnson noch zum Sieg. Bernd Wiesberger fiel mit einer 74-er-Schlussrunde im Endklassement auf Platz 43 zurück.