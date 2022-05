Sanktionspaket Industrie warnt vor Folgen von Öl-Embargo

Österreich trägt ein Embargo auf russisches Öl mit Foto: APA/AFP

D as auf EU-Ebene bevorstehende Embargo für russisches Öl lässt die Industriellenvereinigung vor dessen Folgen warnen. "Wir warnen daher eindringlich davor, diesen gefährlichen Weg zu beschreiten", erklärte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Dienstag in einer Aussendung. Die IV befürchtet, dass der Ausstieg von russischen Öl nur der Anfang sei und am Ende auch ein Gas-Embargo drohe, was dramatische Folgen hätte.