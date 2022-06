Santa Monica Cosby des sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen schuldig

Ex-US-Fernsehstar muss 500.000 Dollar Schadenersatz zahlen

D er US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby (84) ist erneut des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden worden. Eine Jury aus acht Frauen und vier Männern sah es am Dienstag als erwiesen an, dass Cosby die heute 64-jährige Klägerin in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbrauchte, als sie 16 Jahre alt war. Der Anfang Juni eröffnete Zivilprozess fand an einem Gericht im kalifornischen Santa Monica statt. Der Klägerin sprach die Jury 500.000 Dollar (etwa 475.000 Euro) zu.