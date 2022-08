Tragischer Unfall Sauerstoff explodierte - 56-Jährige in der Südsteiermark tot

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Reanimation durch den Notarzt war erfolglos Foto: APA/THEMENBILD

B ei der Explosion von Sauerstoff ist Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Pflegeheimbewohnerin in der Südsteiermark ums Leben gekommen. Die Frau, die über Schläuche in die Nase aus einem Sauerstoffgerät versorgt wurde, hatte sich im Gastgarten eines Cafes unweit des Wohnheimes neben ihrem Lebensgefährten eine Zigarette angekündet. Dabei kam es zur Entzündung, wobei sie so schwere Verletzungen erlitt, dass die Reanimationsbemühungen des gerufenen Notarztes erfolglos blieben.