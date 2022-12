Schauspiel-Legende Christiane Hörbiger wird am 17.12. in Ehrengrab beigesetzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember beigesetzt Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

D ie am Mittwoch verstorbene Schauspiellegende Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember am Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe gebettet.