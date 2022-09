Schladming freut sich auf beleuchteten Weltcup-Doppelpack

Werbung

"Ich glaube, das ist darstellbar, das ist machbar für einen Abend", betonte Bliem am Freitag bei einem Pressetermin. "Es finden ja auch Fußballspiele bei Flutlicht statt." Sein Zugang: "Man kann sicher über vieles nachdenken, aber es sollte auch der Sport weiter am Leben bleiben." Die Bergbahnen setzen sich Bliem zufolge mit dem Thema Energiesparen intensiv auseinander, man wolle mindestens zehn Prozent einsparen in der Wintersaison.

Der Gedanke eines Slaloms bei Tageslicht - Stichwort "Morning-Race" - gehört aber nicht zu den angedachten Maßnahmen. "Wenn es das ist, dann ist es nicht das Nightrace", sagte Bliem. "Das passt nicht zusammen, glaube ich. Es wäre irrsinnig schade, wenn man das ohne Flutlicht machen würde", meinte auch Slalom-Ass Marco Schwarz.

Im Skibergsteigen steht am 17. März ein Nacht-Sprint auf dem Programm, zwei Tage später geht das Vertical vor der Dachstein-Kulisse über die Bühne. Der Start erfolgt jeweils im Planai-Stadion. "Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, dass wir so viele Zuschauer haben wie die Alpinen, aber wenn ein paar Tausend kommen, wäre es auch super", sagte der Steirer Armin Höfl. "Ihr solltet gleich nach uns um 12 Uhr rauf", scherzte Skifahrer Manuel Feller. "Ich schaue zu von der Tenne."

Die ÖSV-Connections nach Schladming sind vielfältig. Feller, im vergangenen Jahr nach fulminanter Aufholjagd Nightrace-Dritter, weiß die Familie seiner Lebensgefährtin in unmittelbarer Nähe, was in Sachen Kinderbetreuung hilfreich ist. Schwarz und sein Trainer Marko Pfeifer, der neue Sportliche Leiter der Alpin-Männer, sind hier zur Schule gegangen. Auf Skibergsteigerin Johanna Hiemer wartet als gebürtige Schladmingerin 2023 sogar ein waschechtes Heimrennen, auch wenn sie mittlerweile in Bayern lebt.

"Dass da unser Weltcup stattfinden wird, ist für mich noch ein größeres Highlight und Ziel als andere Sachen", sagte die zweifache Mama, die nach ihrer Mutterschaft wieder in den Sport einstieg. Der noch etwas in Ferne schwebende Höhepunkt sind freilich die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina, wo die Sportart Teil des Programms sein wird.

Frischer Wind wird in diesem Winter in Schladming hinter den Kulissen wehen. Hans Grogl dankte nach der Saison nach 37 Jahren als Obmann des Wintersportvereins (WSV) ab und nahm damit auch als Chef des Nightrace-Organisationskomitees seinen Hut. Sein Nachfolger ist Hansjörg Stocker, der Geschäftsführer der congress Schladming GmbH.