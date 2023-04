Schlag ins Gesicht: Bayerns Mane für ein Spiel suspendiert

Werbung

Zusätzlich muss Mane eine Geldstrafe zahlen. Am Donnerstag war Mane mehr als eine Stunde vor Trainingsbeginn am Vereinsgelände der Münchner erschienen. Am späten Vormittag joggten beide Spieler zum Start des Trainings über den Platz. Worte wechselten sie beim Aufwärmen nicht, Mane lächelte einige Male. Eine offizielle Stellungnahme des Clubs lag bisher nicht vor. Übereinstimmenden Berichten zufolge berieten sich die Bayern-Verantwortlichen am Mittwochabend, laut Sport1 sollen Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei den Gesprächen beteiligt gewesen sein.

Für Afrikas Fußballer des Jahres ist die Debatte der nächste Rückschritt in einer ohnehin enttäuschenden Saison. Für die Münchner Führungsriege eröffnet sich einmal mehr ein unangenehmer Nebenschauplatz, den es abzumoderieren gilt. Der Mode-Trip von Serge Gnabry nach Paris, das Aus für Tormanntrainer Toni Tapalovic und der verbale Schlagabtausch zwischen Kahn und Lothar Matthäus: Die Liste der Themen, die die sportliche Leistung des Bundesligisten in den vergangenen Wochen auch neben der Trennung von Trainer Julian Nagelsmann abseits des Platzes beschäftigten, ist lang. Erinnerungen an das Image des früheren "FC Hollywood" werden wach.

Inmitten turbulenter Wochen entwickelt sich Mane immer mehr zum Münchner Sorgenfall. Auf und neben dem Platz. Dabei galt der Angreifer im Sommer 2022 nach der Verpflichtung von Liverpool als Königstransfer. Viele sahen in ihm den neuen Robert Lewandowski, einen Torschützenkönig, einen Star-Stürmer. Die Bayern waren mächtig stolz, einen absoluten Weltstar verpflichtet zu haben. "Ich denke, die Fans werden ihn lieben und sind begeistert", sagte FCB-Präsident Herbert Hainer damals. Doch die Euphorie verpuffte so schnell, wie sie entstanden war.

Der Ex-Salzburger ist seit Monaten entweder verletzt oder formschwach - aber immer frustriert. Der Sadio Mane aus Liverpooler Glanzzeiten ist in München bisher nicht angekommen. Sechs Bundesliga-Tore sind zu wenig, um seinem Ruf gerecht zu werden. Bei seinen Joker-Einsätzen wirkt der 31-Jährige oft wie ein Fremdkörper auf dem Feld.

"Er hat einen guten Schritt gemacht", sagte der neue Trainer Thomas Tuchel noch am Samstag nach dem 1:0 in Freiburg. "Er war fleißig und ich habe das Gefühl, dass er weiß, wie er uns helfen kann." Auch in Manchester wurde Mane erst in der 69. Minute eingewechselt und konnte dem Spiel keine entscheidenden Impulse verleihen. Immerhin reichte die kurze Zeit auf dem Rasen im Etihad Stadium für ein folgenschweres Missverständnis: In der 83. Minute haderte Sane mit dem Laufweg Manes, der nicht entgegenkam, sondern in die Tiefe durchgestartet war. Das Nachspiel folgte nach der Partie.