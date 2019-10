Bis Ende März 2020 soll das Hofer-Zentrallager in Loosdorf geschlossen werden. Vergangenen Freitag aktivierte die Hofer-Konzernzentrale das Frühwarnsystem und meldete damit auf einen Schlag rund 280 Mitarbeiter zur Kündigung an. Auf NÖN-Anfrage bestätigt das Arbeitsmarktservice Melk die Aktivierung.

„Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir dazu derzeit aber nicht mehr sagen“, erklärt Bezirksstellenleiter Helmut Fischer. Laut AK Melk-Bezirksstellenleiter Peter Reiter wird im Hintergrund weiterhin an einem Sozialplan für die Mitarbeiter gearbeitet. Mehr will Reiter dazu aber nicht sagen. Wird der Sozialplan allerdings nicht angenommen, folgen die ersten Kündigungen. Laut Insidern ist mit Kündigung nach einer Frist von 30 Tagen, also in den ersten beiden Dezember-Wochen zu rechnen.

Indes läuft in Loosdorf das Bemühen um eine Nachnutzung des Areals. Nach Gerüchten über die Ansiedlung des REWE-Konzerns machte auch ein mögliches Interesse des Internethändlers Amazon die Runde. Bei Amazon betont eine Konzernsprecherin, dass „keine Gerüchte“ kommentiert werden. Aus dem Umfeld des Konzerns ist aber zu hören, dass es derzeit keine Überlegungen in Richtung Loosdorf gibt.