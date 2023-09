Naturkatastrophen Schlimmste Regenfälle seit zwei Jahrzehnten in Neuseeland

Queenstown evakuiert Foto: APA/AFP

I n Neuseeland haben die Behörden wegen schwerer Überschwemmungen am Freitag die Evakuierung von rund hundert Menschen in der bei Touristen beliebten Stadt Queenstown angeordnet. Meteorologen zufolge fiel in Queenstown auf der Südinsel binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Es waren zudem die stärksten Niederschläge innerhalb eines Tages seit mehr als zwei Jahrzehnten.