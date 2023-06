Schmidt verlässt Altach - Auslands-Engagement großes Ziel

Altach die Zweite habe nach zehn Runden ein gutes Ende gefunden. "So sollte es auch in die Geschichte eingehen", sagte Schmidt. Er lehnte ein "sehr faires, korrektes" Angebot der Vorarlberger auch aus einem bestimmten Grund "nach reiflicher Überlegung" ab. "Es gibt vielleicht die eine oder andere Möglichkeit in naher Zukunft, auf internationalem Parkett in einem Trainerteam mitzuwirken, die Möglichkeit möchte ich mir offen halten", verlautete Schmidt. Er hoffe auf eine Station, die lohnend sei. "Es liegt aber nicht in meiner Hand, deshalb will ich jetzt einmal den Erfolg genießen und warten."

Seit Wochen wird gemunkelt, dass Schmidt als Co-Trainer von Adi Hütter zu einem Club der englischen Premier League wechseln könnte. Offizielle Bestätigungen bezüglich der nächsten Trainerdestination Hütters gibt es vorerst aber noch keine. Der scheidende Altach-Trainer verabschiedete sich sichtlich emotional von seinen Spielern, dem Trainerstab und auch den Fans. Die Kicker warfen ihren Coach nach Spielschluss in luftige Höhen. "Die Mannschaft hat extrem mitgezogen, eingespannt und das Trainerteam hat mich in jeder Sekunde unterstützt", sagte Schmidt.

Er hatte erst Ende März die Nachfolge von Miroslav Klose angetreten. Nun liegt es am neuen Sportdirektor Roland Kirchler, gleich einmal einen neuen Trainer zu finden.