Schönbrunn: Koala-Jungtier lugt aus Beutel .

Pflegerin Simona Gabrisova ist im Tiergarten Schönbrunn ein besonderer Schnappschuss gelungen: Das Koala-Jungtier hat erstmals aus dem Beutel von Weibchen Bunji gelugt - und wurde dabei von ihr fotografiert. "Das Jungtier ist Mitte April geboren, aber gesehen hatte es bis jetzt noch niemand. Ich habe gleich mein Handy geholt, um Fotos zu machen", erzählte Gabrisova am Mittwoch. Von Anfang an, seit 2002, betreut sie mit ihrem Team die Koalas in Schönbrunn.