Die sogenannte Eiskarlawine hatte sich gegen 1.00 Uhr in rund 2.000 Meter Seehöhe von den Hängen des Dachsteinmassivs gelöst und war ins Ortsgebiet von Ramsau am Dachstein gedonnert. Dort traf die Lawine auf ein Appartementhaus und erfasste und beschädigte ein Hotel. Rund 60 Personen - Gäste und Bedienstete wurden in andere Quartiere gebracht. Das Ortsgebiet von Ramsau am Dachstein war am Dienstag in der Früh gesperrt und nicht erreichbar.

Am Dienstag haben indes die die starken Schneefälle der vergangenen Tage zu Stromausfällen in Tirol geführt. Rund 500 Haushalte in sieben Gemeinden waren am Vormittag laut Angaben der Tinetz in ganz Tirol betroffen. Es wurden 25 ausgefallene Trafostationen verzeichnet.

In Salzburg sollte sich die Wetterlage im Laufe des Dienstags merklich entspannen. Die Schneefälle nahmen allmählich ab, weiter sehr problematisch blieb allerdings die Lawinengefahr. Der Katastrophenschutz des Landes hoffte am Vormittag auf ehestmögliches Flugwetter, um die Lage aus der Luft beurteilen zu können. In der Früh waren im Bundesland 14 Gemeinden nicht auf der Straße erreichbar.

Am Dienstagvormittag waren zudem noch mehrere Vorarlberger Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten, darunter Lech, Zürs und Stuben am Arlberg. Auch das hintere Montafon sowie der hintere Bregenzerwald waren weiterhin nicht auf dem Straßenweg erreichbar. Es wurde aber damit gerechnet, dass im weiteren Tagesverlauf eine Aufhebung zumindest einiger Straßensperren möglich sein könnte.