Autobus in Ziersdorf verunglückt .

Bei winterlichen Fahrbedingungen ist am Montagvormittag in der Marktgemeinde Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ein Autobus verunglückt. Das Fahrzeug stürzte nach Feuerwehrangaben in einen Acker. Nur die Lenkerin war an Bord, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Die Frau befreite sich selbst und blieb unverletzt.