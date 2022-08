Schnittverletzungen Totes junges Paar in Neulengbach: Verdacht auf Mord und Suizid

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: Doku-NÖ.at

N achdem in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) am Mittwoch ein Paar (20 und 22 Jahre alt) tot aufgefunden worden ist, hat die Exekutive am Donnerstag weitere Details bekannt gegeben.