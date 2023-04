Gerald Grohmann: „Ohne Gas keine Energiewende!“

Werbung

Seit 22 Jahren ist Gerald Grohmann Vorstandsvorsitzender von Schoeller Bleckmann Oilfield (SBO). Ein Unternehmen, das mit seinem Sitz im niederösterreichischen Ternitz jährlich Millionenumsätze mit der Herstellung von Equipment für Öl- und Gasbohrungen macht. Ende des Jahres verlässt Grohmann das Unternehmen und tritt seinen Ruhestand an. Mit der NÖN sprach er über die Pläne des Weltkonzerns, den Klimaschutz und die Zukunft der Energieversorgung.

NÖN: Wie stehen Sie zu den „Klimaklebern“?

Gerald Grohmann: Ich sehe das zweigeteilt. Es ist das Vorrecht der Jugend, gegen das sogenannte Establishment zu rebellieren und für ihre Vorstellungen zu demonstrieren. Zu den Inhalten muss ich aber sagen, dass ich mir mehr Relevanz fürs Klima wünschen würde. Es ist nett, wenn man sich in Österreich für Tempo 100 anklebt und gleichzeitig gehen in China jede Woche zwei Mega-Kohlekraftwerke in Betrieb. Was ist der wirkliche Beitrag dieser Menschen zur Bewältigung des Klimawandels?

Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wird schon lange propagiert. Das Wachstum der Öl- und Gasbranche ist aber ungebrochen. Wie erklären Sie das?

Grohmann: Gas ist eine wichtige Brückentechnologie für den Klimawandel. Wenn man heute aus Öl und Gas aussteigen würde, dann würde die Industrie lahmgelegt werden und die Menschen im Winter frieren. Ich glaube, es wäre wichtig – und das hätte man schon vielen Jahrzehnten machen sollen –, nach Alternativen zu suchen. Atomkraft ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber sie könnte zu geringeren CO2-Emmissionen führen. Wenn man also in Deutschland 500 Milliarden Euro für die Energiewende ausgibt und dann der Braunkohle-Abbau erweitert wird, dann ist das ein Widerspruch, der bedauerlich ist.

Europa wird nie energieautark sein. Egal, wie viele Windräder oder Solaranlagen stehen. Gerald Grohmann, SBO-Vorstandsvorsitzender

Welche Alternativen, um CO2 zu reduzieren, wären für Sie vertretbar? Weil Sie auch Atomstrom erwähnen.

Grohmann: Atomstrom hilft zumindest, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich glaube, der richtige erste Schritt wäre aber, global die Kohle durch Gas zu ersetzen. Das ist mit einem vernünftigen finanziellen Aufwand relativ rasch möglich, und Gas hat nur ein Drittel CO2-Ausstoß gegenüber Kohle. Da müssten aber auch Länder wie China und Südafrika mitspielen, die immer noch jede Woche neue Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen. In Zukunft muss und wird es aber auch andere Energieformen geben. Ich glaube, da spielt Wasserstoff eine ganz wichtige Rolle. Europa wird nie energieautark sein. Egal, wie viele Windräder oder Solaranlagen stehen. Beides sind natürlich wichtige Ergänzungen. In Ternitz haben wir eine 7.000 Qua-dratmeter große Solaranlage, mit der wir 1,5 Gigawattstunden im Jahr produzieren, die wir hier im Unternehmen verwenden. Aber für Europa ist es notwendig, grünen Wasserstoff dort zu erzeugen, wo die elektrische Energie wenig kostet und dann die Energie als E-Fuel oder e-Ammoniak nach Europa zu transportieren.

Sie haben die EU-Strategie bezüglich E-Autos stark kritisiert. Welche Klimaschutz-Maßnahmen erachten Sie als sinnvoll?

Grohmann: Das batteriebetriebene Elektroauto macht im innerstädtischen Bereich Sinn, weil dieses Auto unmittelbar keine Emissionen ausstößt. Aber es ist nicht richtig, dass E-Autos emissionsfrei sind. Das stimmt einfach nicht, das ist eine Lüge. Es stimmt deswegen nicht, weil 90 Prozent der Batterien extrem energieintensiv in China erzeugt werden, hauptsächlich mit Strom aus Kohlekraftwerken. Das heißt, jedes E-Auto, das ausgeliefert wird, hat schon einen relativ großen CO2-Rucksack. Und dann kaufen Sie sich einen Tesla, fahren damit in Deutschland und tanken dort je nach Wetterlage mit jeder Kilowattstunde 300-600 Gramm CO2 mithinein. Diesen Wert schafft ein ganz normaler E6-Diesel auch. Und da frage ich mich: Wo ist hier der Vorteil? Ich bin dafür, dass man Benzin- und Dieseltreibstoffe ersetzt, aber nicht mit einer Technologie, die keine Verbesserung bringt.

Bis 2035 soll in Österreich nicht mehr mit Gas oder Öl geheizt werden. Ist dieses Ziel in Ihren Augen realistisch?

Grohmann: Nein, definitiv nicht. Die Politiker, die das aussprechen, werden 2035 nicht mehr im Amt sein. Da kann man das leicht verkünden. Das heißt aber auch nicht, dass wir uns nicht anstrengen sollten, echte Alternativen zu finden. Es gibt keine Pauschallösung, ich glaube aber, dass die Geothermie in Zukunft eine große Rolle spielen muss.

Das Geschäft für SBO läuft gut. Warum will man sich dennoch ein zweites Standbein aufbauen?

Grohmann: Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten und jetzt ist die richtige Zeit. Die Welt setzt in Zukunft auf grünen Wasserstoff und wir wollen einfach von Anfang an dabei und Mitgestalter sein. Genauso wie wir eine wichtige Rolle bei der Energiesicherheit spielen, wollen wir auch künftig eine wichtige Rolle im Wasserstoffbereich spielen.

Was kann man sich unter der „Strategie 2030“ vorstellen?

Grohmann: Sie fußt im Wesentlichen auf zwei Säulen. Unser heutiges Kerngeschäft werden wir erhalten, da Öl und Gas noch für lange Zeit notwendig ist, um Energiesicherheit zu gewährleisten. Besonders Gas hat eine Brückenfunktion, denn die Energiewende kann ohne Gas nicht funktionieren. Das zweite Standbein der „Strategie 2030“ unterteilt sich in zwei Bereiche. In einem Bereich arbeiten wir schon – und zwar in der Geothermie. Ich bin ein großer Befürworter der Geothermie, denn Erdwärme gibt es überall und man kann sie sofort nutzen. Und dann gibt es einen zweiten Bereich. Hier wollen wir ein Unternehmen kaufen, das im Bereich Wasserstoff und -derivate tätig ist. Wir werden nicht die sein, die Wasserstoff produzieren, aber wir werden jene sein, die anspruchsvolles Hochtechnologie-Equipment in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette herstellen, wie wir das bereits erfolgreich im Öl- und Gasbereich tun. Dieses Standbein soll künftig so groß werden wie das Öl- und Gasgeschäft.

Wenn ich das Unternehmen jetzt zusperre, sind die arbeitslos. Gerald Grohmann

Themenwechsel: SBO hat auch in Russland einen Standort. Viele Unternehmen aus Europa haben mit Kriegsausbruch ihre Zelte in Russland abgebrochen oder ihre Arbeit ausgesetzt. Warum bleibt SBO?

Grohmann: Wir lehnen diesen russischen Angriffskrieg zutiefst ab und wir stehen ganz klar auf der Seite der Ukraine. Aber es ist so, dass wir in Russland auch 100 Mitarbeiter haben, die seit Jahrzehnten loyal für uns arbeiten. Wenn ich das Unternehmen jetzt zusperre, sind die arbeitslos. Das Zweite ist: Es ist nicht so leicht, aus Russland rauszukommen. Wir halten die Sanktionen auf Strich und Faden ein. Und deswegen haben wir das Russland-Geschäft völlig isoliert. Es gibt keine Lieferungen nach Russland oder heraus. Das ist wie eine Insel, die autark dort agiert.

Sie waren über 20 Jahre an der Spitze von SBO, haben Höhen und Tiefen miterlebt. Wo würden Sie das Unternehmen gerne in zehn Jahren sehen?

Grohmann: Ich würde gerne sehen, dass die „Strategie 2030“ umgesetzt ist und wir weiterhin ein erfolgreicher Spieler in der Energiewelt sind. Unser Leitsatz lautet: Energy is our Business. Wir wollen hier im Hochtechnologiebereich weiterhin tätig sein, wir wollen die zwei Welten von Energiesicherheit und erneuerbarer Energie bedienen. Und wenn wir bei den erneuerbaren Energien ein genauso großer Spieler sind, dann wäre das ein schöner Erfolg.

Wann wird über Ihre Nachfolge entschieden?

Grohmann: Veröffentlicht wird das Mitte des Jahres.

Welchen Ratschlag würden Sie dem neuen Vorstandsvorsitzenden für die Zukunft mit auf den Weg geben?

Grohmann: Ich würde keinen Ratschlag geben. Die Person, die das macht, wird so gut sein, dass sie das kann. Und wenn irgendwo ein Rat gewünscht ist, dann stehe ich zur Verfügung. Aber das ist keine Erwartungshaltung von mir.