"Jeden Tag erreichen den Tiergarten Schönbrunn Nachrichten von Besuchern", die die am 9. November des Vorjahres geborene Bärin, und wohl auch viele andere Zoobewohner, vermissen, hieß es am Donnerstag. "Finja hat schon fast 30 Kilogramm und ist so stark, dass sie ihr Spielzeug durch die Gegend tragen und werfen kann. Am liebsten spielt die Wasserratte in den Schwimmbecken", berichtete Tierpflegerin Alessa Esau.

Bei Bestellung bis 5. April im Onlineshop des Tiergartens unter www.zoovienna.at/shop komme das Buch rechtzeitig vor Ostern. Von jedem verkauften Exemplar spendet der Verlag einen Euro an die Organisation "Polar Bears International", die sich der Rettung der Eisbären in der Arktis verschrieben hat.

Der Bildband ist ab 3. April um 21,95 Euro über die Onlineshops der Buchhändler und des Tiergartens erhältlich: "Finja. Das Schönbrunner Eisbären-Mädchen", Johanna Bukovsky und Daniel Zupanc, KIKO Verlag.