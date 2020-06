Sieben Personen wegen Vergiftung im Spital .

Ein ungewöhnlicher Großauflauf wegen eines vermeintlichen Gasaustrittes in einem Gebäude am Schremser Hauptplatz am 28. Juni hinterlässt auch am Tag danach noch Fragezeichen: Es gibt im Haus gar keine Gasleitung – und auch keinen mit Festbrennstoffen betriebenen Ofen.