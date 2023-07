Sportklettern Schubert gewinnt Vorstieg-Weltcup in Villars

Sieg für Schubert in Villars Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

J akob Schubert hat am Samstag den Vorstiegbewerb beim Kletter-Weltcup in Villars (Schweiz) gewonnen. Der Tiroler setzte sich im Finale vor dem Tschechen Adam Ondra und dem Deutschen Alexander Megos durch. Bei den Frauen musste sich die 26-jährige Jessica Pilz als Zweite nur der Slowenin Janja Garnbret geschlagen geben. Dritte wurde die US-Amerikanerin Brooke Raboutou. Die 22-jährige Kärntnerin Mattea Pötzi belegte in ihrem ersten Weltcup-Finale Endrang acht.

"Es ist wirklich mega", meinte Schubert über seinen 22. Weltcupsieg. "Es gibt mir sehr viel Selbstvertrauen und zeigt, dass ich es immer noch draufhabe. Der Sieg hat einen enorm hohen Stellenwert für mich, da wirklich alle guten Athleten am Start waren." Die kommenden beiden Weltcups wird der 32-Jährige auslassen und noch einen Trainingsblock einlegen: "Ich will im Vorstieg meine Form noch verbessern und im Bouldern noch etwas aufholen. Die Boulder-Saison ist ja nicht nach Wunsch verlaufen, von daher werde ich hier auch noch gezielt Akzente setzen."